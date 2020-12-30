Депутаты городского совета Харькова поддержали решение увековечить память покойного мэра Геннадия Кернеса.
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За решение проголосовали 64 депутата, 8 были против, еще шестеро не голосовали.
Указанный проект решения был первым в повестке дня мэрии.
Ранее в городе озвучивали планы переименовать в честь Кернеса станцию метро или проспект. Также отдельные харьковчане предлагали установить памятник покойному городскому голове.
В то же время в Академии наук Высшей школы Украины выступили против таких намерений.
Смерть и похороны Кернеса: что известно
- Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите". Все это время, с сентября 2020 года, появлялись слухи о его смерти.
- 4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).
- 11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.
- 17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.
- 23 декабря Кернеса похоронили в Харькове. До этого прошла церемония отпевания мэра Харькова в Благовещенском соборе и прощание в одном из театров города.
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