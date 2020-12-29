Харьковские депутаты завтра соберутся на сессию, чтобы решить, как именно увековечить память покойного мэра.

В Академии наук высшей школы Украины выступили против намерений власти Харькова назвать в честь умершего мэра города Геннадия Кернеса станцию метро "Научная" или проспект Научный.

Об этом говорится в заявлении президиума Академии, принятом в понедельник, 28 декабря, пишет "Новинарня".

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"...Президиум АН Высшей школы Украины также принял заявление в связи с планами переименовать проспект Научный и станцию метро "Научная" в Харькове в честь Геннадия Кернеса. Президиум Академии обращает внимание на ту уникальную роль, которую сыграл Харьков в развитии национальной и мировой науки. Поэтому исчезновение с карты города топонимов, связанных со словом "наука", станет не только показателем отношения городских властей к действующим ученым, но и оскорблением памяти тех десятков и сотен связанных с Харьковом выдающихся украинских и зарубежных ученых, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю науки”, – говорится в документе.

Как известно, решение о переименовании могут принять уже завтра: 30 декабря депутаты горсовета будут решать, каким именно образом увековечить память Геннадия Кернеса.

Кернес умер: что известно о болезни и смерти мэра Харькова

Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите". Все это время, с сентября 2020 года, появлялись слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

23 декабря Кернеса похоронили в Харькове. До этого прошла церемония отпевания мэра Харькова в Благовещенском соборе и прощание в одном из театров города.

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Автор: Юрий Годован