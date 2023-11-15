Выживание Украины после "компромисса" станет невозможным, предупреждают в ОП

Для Киева не существует ни одного приемлемого сценария окончания войны, в котором не предусмотрено поражение России, поскольку это вопрос выживания Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что нынешняя путинская Россия превращается в страну, целью которой становится "убийство граждан других стран и прежде всего Украины". Соответственно Подоляк недоумевает, где можно найти поле для компромисса с такой Россией.

"Вы (Запад) хотите сегодня подписать какие-то компромиссные договоренности, которые они, конечно же, соблюдать не будут, но которыми они воспользуются для того, чтобы получить время, оперативную паузу, для апгрейда. (...) Вы хотите получить страну, максимально заточенную на внешнюю экспансию и агрессию, но которая провела работу над ошибками? Т.е. в чем должен быть компромисс?" – вопрошает представитель ОП.

Подоляк подчеркивает, что Россия окончательно "сбросила маску" и больше не притворяется страной, живущей в XXI веке. Вместо этого, как отмечает советник ОП, Москва открыто "манифестирует" глобальную нестабильность.

Он предупреждает, что новый компромисс с Россией будет похож на очередные "Минские договоренности", но только теперь Москва даже не притворяется, что ее интересует мир.

Украине предлагают компромисс с Россией

Как писал УНИАН, недавно бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен озвучил идею принять Украину в Альянс с условием, что гарантии коллективной обороны не будут распространяться на оккупированные территории. Т.е. страны НАТО не будут обязаны помогать Украине отбить захваченные Россией территории, но гарантируют неприкосновенность остальной территории.

Бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис пошел еще дальше. Он предложил Украине согласиться на перемирие с Россией по "корейскому сценарию", когда стороны прекращают воевать, но не признают суверенитет противника над территорией, которую он контролирует.

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