Чем быстрее Украина обретет мир, тем быстрее начнется восстановление, в котором украинцы обгонят россиян по размеру экономики, говорит Ставридис.

Бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис считает, что Украине стоит пойти по "корейскому сценарию" завершения войны с Россией и начать переговоры о заключении договора "земля за мир". Об этом он написал в авторской статье для Bloomberg.

Он отметил, что Южная Корея превратилась из опустошенной войной земли в 10-ю по величине экономику мира. Но началось это не сразу. Первое послевоенное десятилетие было для Кореи временем стагнации, и только помощь Запада и реформы смогли запустить экономику.

Ставридис называет это первым уроком Корейской войны для Украины: давить на Запад, чтобы получить серьезную помощь в восстановлении. Дополнительным позитивом для восстановления Украины является потенциальное наличие сотен миллиардов долларов российских фондов, находящихся под санкциями Запада.

Видео дня

Вторым важным уроком для Украины является получение железных гарантий безопасности. В данном случае – это членство в НАТО. Это похоже на то, как Южная Корея получила статус полноправного партнера США по договору в 1953 году.

Примечательно, что Ставридис, как и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, не видит проблемы в том, что Украина может стать членом НАТО без полной деоккупации своих территорий. Он напоминает, что потенциальная война между НАТО и Россией возможна только как коллективное решение всех 32 членов альянса, поэтому она не начнется автоматически, если Украина присоединится к НАТО до окончания войны.

Третий и последний урок Кореи для Украины в изложении Ставридиса – необходимость смириться "по крайней мере на некоторое время" с российской оккупацией юго-востока.

"В некотором смысле все будут ненавидеть такой результат. Но помните, что российский президент Владимир Путин также ненавидит такой результат – это будет означать, что он явно и полностью провалил свою цель покорить всю Украину, и ему придется удовлетвориться истерзанными в боях и сильно заминированными частями юго-востока", - пишет Ставридис.

Бывший командующий НАТО в Европе убежден, что даже передача Украине истребителей F-16 уже не сможет преодолеть тупик на фронте, поэтому "чем быстрее прекратятся крупные боевые действия, тем быстрее украинцы начнут перестраиваться".

"Если такое соглашение будет достигнуто, вот мой прогноз: несмотря на то, что Украина намного меньше по населению и территории, за несколько десятилетий Украина перегонит Россию по валовому внутреннему продукту, общему аграрному производству и, конечно, что является жизненно важным, по уровню демократичности общества, в котором люди хотят жить. Я не вижу ничего в искаженной политике царя Путина, что изменило бы этот удручающий исход для Москвы", – написал Ставридис.

Украине предлагают НАТО, но без оккупированных территорий

Как писал УНИАН, накануне бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил свой рецепт вступления Украины в Альянс. По его мнению, Украина должна пойти по пути Германии, которая когда-то вступила в НАТО без восточных территорий, отошедших в состав ГДР.

В Офисе президента Украины эту идею жестко раскритиковали. Как заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, это лишь провоцирует Кремль на продолжение агрессии. По его убеждению, Россия не остановится на условной границе между "натовскими" и "не натовскими" территориями Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: