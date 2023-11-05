Глава Министерства обороны Италии указал, что внимание СМИ уже не так приковано к теме войны в Украине, как раньше.

Глава Министерства обороны Италии Гвидо Крозетто заговорил о "политическом мире" с Россией для завершения войны в Украине.

Он акцентировал, что длительного мира невозможно достичь исключительно за счет военных действий в интервью Quotidiano Nazionale. В то же время чиновник указал, что время для разговора с РФ "еще не пришло".

"Очевидно, что длительный мир не может основываться только на военных действиях. Необходимо политическое "перемирие". Время еще не пришло, но "Spes ultima Dea" (с лат. "Надежда - последняя богиня" - УНИАН), - указал Крозетто.

При этом глава Минобороны Италии заверил, что тема войны в Украине все еще важна на политическом уровне. О ней не забыли, несмотря на обострение боевых действий на Ближнем Востоке между ХАМАС и ЦАХАЛ.

В то же время правда, что внимание СМИ сейчас больше приковано к сектору Газа, указал чиновник.

Литва резко высказалась о мире с РФ

Ранее глава МИД Литвы отметился резким заявлением, комментируя стремление некоторых стран подтолкнуть Украину к миру с РФ. Габриэлюс Ландсбергис считает, что Москва, даже если получит шанс наладить с Украиной отношения, использует это время для перевооружения. Он отметил, "помириться" с Россией, это все равно, что преждевременно рыть собственным детям окопы для новой войны.

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