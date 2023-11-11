Расмуссен считает, что это поможет Украине закончить войну победой без прямого вмешательства Запада в боевые действия.

НАТО стоит принять Украину в свои ряды без оккупированных Россией территорий. Но не для замораживания конфликта, а чтобы показать Кремлю, что война не остановит сближение Украины с Западом. Такое мнение высказал бывший генсек альянса (в 2009-14 гг.) Андерс Фог Расмуссен, которого цитирует The Guardian.

Издание отмечает, что Киев был очень разочарован июльским саммитом НАТО, где под давлением США и Германии альянс уклонился от озвучивания конкретных сроков приема Украины в свои ряды. По мнению Расмуссен следующий саммит НАТО в 2024 году не должен снова откладывать на потом вопрос о членстве Украины в блоке.

"Пришло время сделать следующий шаг и пригласить Украину в НАТО. Нам нужна новая европейская архитектура безопасности, в которой Украина находится в центре НАТО", – заявил он.

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Чтобы вступление Украины в НАТО сейчас не привело к прямой войне блока с Россией, Расмуссен предлагает исключить из соглашения о вступлении в Альянс те территории, которые сейчас контролирует Россия. По его мнению это лишь усилит Украину.

"Абсолютная достоверность гарантий статьи 5 удержала бы Россию от усиления атак на украинские территории внутри НАТО и таким образом высвободила бы украинские силы для выхода на линию фронта. Чтобы сделать статью 5 достоверной, Россия должна иметь четкое сообщение о том, что на любое нарушение территории НАТО будет иметь ответ",-заявил он.

По мнению Расмуссена, реализация этого предложения в определенной степени напоминает введение запрещенной для полетов зоны - Россия будет должна воздержаться не только от полетов авиации над украинской территорией, но и от запуска ракет на украинские города.

Для понимания Расмуссен приводит пример Западной Германии, присоединившейся к НАТО в 1955 году, но без территорий Восточной Германии.

В целом экс-генсек НАТО считает, что Украина так или иначе должна вступить в Альянс. В первую очередь потому, что ВСУ сейчас является сильнейшей армией в Европе, способной сдержать Россию. Но на этом перечень причин не исчерпывается.

"Мы должны понимать, что серые зоны опасны. Нейтралитета в старом понимании мира больше не существует. Серые зоны становятся соблазном для Путина атаковать", - сказал Расмуссен.

Украина и НАТО - последние новости

Как писал УНИАН, действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно утверждал, что все страны-члены Альянса соглашаются с идеей вступления Украины в будущем. В качестве доказательства он приводит решение июльского саммита, на котором для Украины отменили требование реализации "Плана действий по членству".

Но на упомянутом саммите НАТО Украине пообещали, что ее примут в Альянс, когда сложатся "соответствующие условия". Что это за условия, сказано не было, что раздражало многих, в том числе и Владимира Зеленского.

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