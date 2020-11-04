Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Кабинет министров Украины согласовал увольнение председателей Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

"Проекты указов президента об увольнении председателей Ивано-Франковской ОГА, Одесской ОГА и Сумской ОГА", - сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов, перечисляя кадровые вопросы, которые были предложены на рассмотрение правительства.

После рассмотрения кадровых вопросов премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что «перечень считаем согласованным».

Справка

Должность председателя Ивано-Франковской ОГА занимает Виталий Федорив с 24 апреля 2020 года. До этого работал в департаменте охраны здоровья администрации и в управлении ресурсного и кадрового обеспечения, мониторинга и сопровождения государственных программ.

Должность председателя Одесской ОГА занимает Максим Куцый с 11 октября 2019 года. До назначения занимался бизнесом.

Должность председателя Сумской ОГА занимает Роман Грищенко с 11 марта 2020 года. До этого работал в органах военной прокуратуры Николаевского, Кировоградского, Криворожского, Киевского и Харьковского гарнизонов.

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Автор: Леся Лещенко