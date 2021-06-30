Правительство отреагировало на вчерашнюю победу над шведами.

Кабинет министров провёл своё сегодняшнее заседание в форме сборной Украины по футболу.

Во время вступительного слова премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил футбольную сборную, которая вчера обыграла Швецию в 1/8 финала Чемпионата Европы.

Читайте такжеПоявилось видео из раздевалки сборной Украины после победы над Швецией на Евро-2020«Несколько слов о неимоверном матче нашей сборной по футболу вчера ночью. Украина в 1/4 Евро-2020. Это – огромный успех нашей сборной, тренерского штаба. Я поздравляю и благодарю парней, тренеров за эту победу. Такие вещи, конечно же, мотивируют, объединяют страну, которая всем сердцем болеет и болела за нашу команду. Благодарю нашу сборную, поздравляем вас!», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины по футболу в дополнительное время победила сборную Швеции в 1/8 финала Евро-2020 и встретится с англичанами в четвертьфинале.

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Автор: Дмитрий Шварц