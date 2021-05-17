Недавно в Харькове неизвестные развесили билборды с Притулой, на которых было написано "Нам здесь жить".

Один из лидеров партии "Голос" Сергей Притула заверил украинцев, что не будет баллотироваться на выборах мэра Харькова, о чем в последнее время распространяются слухи.

Об этом он заявил в своем видеообращении на YouTube.

"В последнее время по стране распространяются слухи о том, что я буду баллотироваться на должность Харьковского городского головы. И вот настало время сказать честно и откровенно. Я - нет! Я не буду баллотировать на должность харьковского городского головы, я даже не собирался. Я убежден, что главой Харькова должен быть человек, который живет в Харькове. Я, Сергей Притула, живу в Киеве, и у меня совсем другие планы», - отметил он.

Также он рассказал, как в информационном пространстве появилась информация, что он якобы собирается идти в мэры Харькова.

"Я могу в двух словах рассказать о том, как это дерьмо набрасывалось на вентилятор. В конце апреля на нескольких "ватных" телеграм-каналах появилась информация, что я вроде бы собираюсь баллотироваться в Харькове. Потом эту инфу разогнали сайты-помойки. Потом кто-то вложил "бабла" и развесил по Харькову несколько билбордов с моим именем, чтобы их пофоткать и разогнать по второму кругу. Затем под съезд партийцев "Голоса", который мы проводили 15 мая в Киеве, кто-то пригнал бабушек с плакатами и нахрапистых блогеров», - рассказал он.

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Смерть Кернеса и назначение новых выборов в Харькове

4 ноября 2020 года по результатам выборов, которые состоялись 25 октября, избранным городским головой Харькова официально объявили Геннадия Кернеса.

В ночь на 17 декабря Кернес умер от осложнений COVID-19 в берлинской клинике, где находился с сентября после подтверждения диагноза.

30 марта Верховная Рада Украины приняла постановление о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области (№5292), в которой эти выборы назначаются на 31 октября.

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Автор: Денис Прядко