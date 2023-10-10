Джулианна Смит подчеркнула, что Вашингтон может оставаться сосредоточенным на партнерстве и приверженности безопасности Израиля и продолжать поддерживать Киев.

Представительница США в НАТО Джулианна Смит заявила, что военная помощь Израилю после нападения боевиков ХАМАС не будет предоставляться за счет Украины.

Об этом пишет The New York Times. Отмечается, что после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Соединенные Штаты выделили военную помощь на сумму около 45 миллиардов долларов, что сделало их крупнейшим донором для украинских войск. Однако теперь, когда Израиль стал жертвой террористического нападения со стороны ХАМАС, администрация Байдена спешит оказать помощь и этой стране.

"Это подняло вопрос относительно того, смогут ли Соединенные Штаты идти в ногу с обоими конфликтами, не препятствуя также собственной военной готовности", – отмечается в материале.

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Джулианна Смит пыталась преодолеть беспокойство перед встречей министров обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Мы не ожидаем никаких проблем в этом отношении", – отметила она.

По словам Смит, Соединенные Штаты могут "оставаться сосредоточенными на нашем партнерстве и приверженности безопасности Израиля, а также выполнять свои обязательства и обещание продолжать поддерживать Украину, поскольку она защищает свою территорию и защищает все ценности, которыми все мы ценим в Альянсе".

Джулианна Смит также сообщила, что во время некоторых встреч в Брюсселе, которые состоятся на этой неделе, будут искать дополнительные пути продолжения поставок помощи Украине и ускорения производства оружия в странах-членах НАТО.

Военная помощь Украине: последние новости

На днях СМИ писали о том, что президент США Джо Байден уже одобрил предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS после почти годичного сопротивления этому решению. Американский лидер принял такое решение еще до визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в сентябре. Официального подтверждения американские власти пока не предоставляли.

Тем временем в Дании работают над тем, чтобы увеличить поставки американских истребителей F-16 в Украине. Премьер-министр страны Метте Фредериксен призвала не уставать от событий в Украине.

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