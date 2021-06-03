Не дожидаясь окончания спора, нардеп от "Евросолидарности" покинул студию.

Действующий нардеп от "Евросолидарности" Владимир Арьев и бывший депутат Михаил Добкин устроили перепалку в прямом эфире. После этого один из них покинул студию.

Инцидент произошел в эфире канала "Украина 24".

Все началось со слов Арьева, который сказал Добкину, что "у него до сих пор скучное лицо".

"Вы ходили в футболках "Беркут". Вы ходили по антимайданам, вы привели в Украину российскую армию. Не вам говорить сегодня тем, кто защитил Украину сначала голыми руками, дипломатией, а затем восстановив армию. А вы в этот момент все время только пытались мешать, распространять фейки, клеветали и нападали", - заявил депутат.

Добкин в ответ назвал это словесным поносом. После этого началась следующая перепалка.

А. - Извините, я этого субъекта никоим образом не оскорблял. А это просто хамство идет, пещерное хамство российское.

Д. - Пока эта субстанция что-то говорила, я молчал. Поэтому я тоже хочу, чтобы оно молчало, пока я говорю.

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А. - Хам, чистый хам.

Д. - Чистый, потому что моюсь. Вам тоже не мешало бы... Идите ешьте ваши конфеты сладкие. И чем больше вы их едите, тем больше занят ваш рот. Чем больше он будет занят, тем меньше бреда вы будете говорить.

А. (ведущему) - В этой программе вы допускаете элементарное пещерное хамство от этого питекантропа, до свидания.

После этого Арьев покинул студию.

Ранее в прямом эфире произошла перепалка Добкина с другим экс-нардепом - Бориславом Березой.

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Автор: Юрий Годован