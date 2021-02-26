Скандал начался после слов Березы о том, что сексизм в отношении женщин в эфирах недопустим.

Бывшие народные депутаты Михаил Добкин и Борислав Береза устроили матерную перепалку в прямом эфире, обсуждая тему сексизма.

Инцидент произошел во время ток-шоу "Народ проти" в эфире телеканала "Украина 24".

Скандал начался после слов Березы о том, что сексизм в отношении женщин в эфирах недопустим.

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«Когда в эфире действительно раздается сексизм, который никто не останавливает - это ненормально... Добкин, мы можем с вами друг друга на дух не переваривать, но вам бы ведь не понравилось, если бы вашу дочь кто-то назвал "корабельной сосной «поддутой» too much (слишком - ред.)". Это некорректно. Было бы грубо и грязно», - заявил экс-нардеп.

В ответ Михаил Добкин демонстративно переспросил ведущую: "Шо оно хотело сказать?".

«Ну, оно тупое, поэтому не понимает. Извините», - парировал Береза.

«Слышь, ты, долб*еб, ты с кем разговариваешь?» - возмутился Добкин.

«М*дило! Е**ло завали!» - крикнул Береза, после чего ведущие попросили гостей успокоиться.

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Автор: Денис Прядко