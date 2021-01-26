Михаил Добкин, который заявил о намерениях баллотироваться в мэры Харькова, снял ролик с собой и умершим мэром Геннадием Кернесом.
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Видео опубликовано в Telegram-канале Добкина.
«Мы через многое с ним прошли вместе. Много вместе успели сделать. О многом хочется написать и рассказать. Обязательно это сделаю. Но позже. А сегодня оставлю этот ролик здесь и вместе с вами просто буду смотреть и слушать», - комментирует видео сам Добкин.
В ролике предположительно приводятся цитаты Кернеса. В частности, Добкина называют хорошим управленцем и менеджером. При этом он фигурирует в кадре на фоне портрета умершего мэра Харькова.
Ролик стремительно разлетелся по харьковским Telegram-каналам и вызвал резонанс. Судя по комментариям, пользователи озадачены как своеобразной режиссурой ролика, так и его посылом.
Комментаторы также иронизируют над новым видео, сравнивая его с роликом-мемом Добкина и Кернеса 2007 года.
Telegram-канал «ХХ» утверждает, что в нарезку видов Харькова попал киевский Дарницкий мост.
Смерть Кернеса
- Мэр Харькова Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите" с сентября 2020 года.
- 4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).
- 17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.
- 23 декабря Кернеса похоронили в Харькове с почестями.
- Рада пока не может назначить новые выборы мэра Харькова из-за нехватки необходимых документов.
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