Суд оставил Грымчака под ночным домашним арестом

Мера пресечения продлена по 25 июля.

Высший антикоррупционный суд оставил экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака под домашним арестом.

Как говорится в сообщении на странице ВАКС в Facebook, сегодня состоялось подготовительное заседание по делу, во время которого коллегия судей удовлетворила ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлила Грымчаку ночной домашний арест с запретом покидать жилье с 22:00 до 6:00 с ношением электронного браслета.

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Мера пресечения продлена по 25 июля.

Игорю Овдиенко, которого задержали вместе с Грымчаком в августе прошлого года, суд также на два месяца продлил срок содержания под домашним арестом, изменив запрет покидать жилье круглосуточно на запрет покидать жилье в ночное время с 22:00 до 6:00.

В ВАКС отметили, что рассмотрение производства по существу запланировано на 9:00 1 июня.

Как сообщал УНИАН, 14 августа 2019 года правоохранители задержали Грымчака и его «помощника» Овдиенко при получении 480 тыс. долларов взятки.

15 августа Грымчаку и Овдиенко было сообщено о подозрении. Действия обоих подозреваемых квалифицированы по ч.4 ст.190 (мошенничество) ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 (подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение) Уголовного кодекса Украины.

3 апреля 2020 года прокуроры САП завершили досудебное расследование.

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