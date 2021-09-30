Ранее экс-президент подал в суд на журналиста после его слов о "сдаче Мариуполя".

Журналист Дмитрий Гордон, на которого ранее подал в суд экс-президент Петр Порошенко, рассказал о ходе процесса.

В эфире телеканала "Украина 24" Гордон пообещал "больно ударить" адвоката экс-президента - россиянина Илью Новикова. И уточнил, в каком случае так сделает.

"Было первое заседание, учредительное. Впереди все самое интересное. Адвокат Петра Алексеевича Новиков поторопился - он как-то так интерпретировал странно, что чуть ли ни Порошенко уже выиграл. А там не было еще рассмотрения по сути даже. Я Новикову передаю "привет". Если я еще раз услышу, что он будет передергивать факты - я его больно ударю. В рамках закона, фактами, лично Новикова. Поэтому пусть ведет себя правильно, в рамках украинского законодательства", - сказал Гордон.

"Я же не знаю, может у них России как-то иначе принято. Будет еще передергивать - получит достойный ответ в прессе", - пообещал журналист.

Порошенко против Гордона в суде - что произошло

Гордон в мае текущего года в эфире одного из ток-шоу заявил, что в 2014 году был сговор между властями Украины и руководством России. По его мнению, Петр Порошенко и Владимир Путин договорились о том, "чтобы Мариуполь сдать".

В июне Порошенко подал в суд на журналиста. Экс-президент потребовал, чтобы его слова были признаны недостоверными.

Гордон в ответ заявил, что очень долго ждал суда с Порошенко. Позже он заявил, что экс-президент по нескольким причинам похож на агента Комитета государственной безопасности СССР.

Автор: Виолетта Орлова