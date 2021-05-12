Адвокат Порошенко отметил, что Гордон злоупотреблял свободой слова.

Пятый президент Украины и депутат парламентской фракции "ЕС" Петр Порошенко подает иск против журналиста Дмитрия Гордона за клевету.

Об этом сообщил адвокат экс-президента Илья Новиков, цитирует пресс-служба партии.

По словам юриста, Гордон в эфире Свободы слова от 7 мая заявил, что Порошенко "вступил в преступный сговор с Путиным и приказал в рамках этой преступной сделки украинской армии покинуть Мариуполь".

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Новиков отметил, что в этом случае речь идет о злоупотреблении свободой слова.

"Мы анонсируем, что в ближайшее время, в ближайшие дни, как только будут выполнены все необходимые формальности, будет подан первый такого рода иск от имени Петра Порошенко к Гордону с требованием признать недостоверным распространение этого утверждения", – отметил адвокат.

Он уточнил, что у Гордона будет возможность высказаться по этому поводу, но в суде.

"Если он считает, что это все же мнение, а не утверждение, он может об этом сказать – что он не знает об этом достоверно, а он так думает. У него будет возможность сообщить, какие у него есть доказательства, если они есть. Я думаю, что их нет. Так или иначе будет возможность дать пояснения не в формате ток-шоу, которое мало к чему обязывает, а в формате формализованной судебной процедуры. К этому давно шло, и очевидно этот момент наступил", – сказал юрист.

Что сказал Гордон

В эфире ток-шоу «Свобода Савика Шустера» журналист Дмитрий Гордон вспомнил о руководстве Украины времен 2014 года в контексте боев за Мариуполь.

"Полк Азов спас Мариуполь. Руководство Украины пошло на преступную сделку с руководством России. Андрей (Билецкий – ред.) меня может опровергнуть, а может и нет. Я знаю, что руководство Украины пошло на преступную сделку с руководством России и отдало приказ украинской армии оставить Мариуполь", – заявил Гордон.

При этом он спросил у Билецкого, так ли это. Тот ответил утвердительно.

"Порошенко с Путиным договорились, я считаю, о том, чтобы Мариуполь сдать. Армии был дан приказ: выйти из Мариуполя. И эти ребята ... 156 бойцов "Азова" спасли Мариуполь", – добавил Гордон.

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Автор: Яна Ставская