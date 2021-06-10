Заявления подали по меньшей мере 15 членов Винницкой ячейки партии.

Члены "Голоса" из Винницкой областной территориальной организации заявили, что покидают партию.

В частности, совместное заявление, обнародованное на странице "Голос.Винница" в Facebook, подписали 15 партийцев. Они выступают против процессов, которые, по их словам, сейчас происходят в "Голосе", а именно:

узурпации и злоупотребления властью со стороны руководства;

кулуарных переговоров с Офисом президента Украины и ПП "Слуга народа";

чистки несогласных партийцев;

полного игнорирования заявлений территориальных ячеек, которые выступили за проведение внеочередного съезда партии;

поддержки конъюнктурных политических решений (партийцы говорят о недопустимости продажи мест в избирательных комиссиях на 87 округе);

рейдерства партии.

"Должны констатировать, что такая позиция руководства партии противоречит нашим целям и ценностям. Мы не хотим ассоциировать себя с этой политической силой. Несмотря на все наши попытки остановить процесс распада партии и начать конструктивный диалог, руководство партии продолжило действовать неприемлемо, изменяя тем ценностям, которые декларировала партия. Поэтому мы, команда Винницкой областной территориальной организации, вынуждены единогласно заявить о выходе из политической партии "Голос", - говорится в заявлении.

В пресс-службе "Голоса" подтвердили, что некоторые члены Винницкой ячейки сообщили о выходе из партии.

"По состоянию на сегодня заявления в виде скан-копий поступили от 15 человек. Согласно процедуре выхода из партии, должны поступить оригиналы письменных заявлений. Заявлений от руководителей этой ячейки не поступало. Также сообщаем, что на рассмотрении в политсовете партии есть заявления о вступлении новых членов", - отметили в "Голосе".

Читайте такжеПартия "Голос" в Раде объявила о переходе в оппозицию к власти (видео)Всего Винницкая территориальная организация партии насчитывает 29 членов.

Разлад в партии "Голос": что известно

7 июня украинский шоумен и волонтер Сергей Притула объявил, что покидает "Голос" и раскритиковал руководство партии. При этом ранее, в конце апреля Притула выражал готовность возглавить "Голос". Сейчас же политсилу возглавляет народный депутат Кира Рудик: в марте 2020-го она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который заявил в июне о выходе из парламента.

В "Голосе" в свою очередь заявили, что не удивлены, что "личные амбиции" Притулы "взяли верх над общей целью".

После выхода шоумена появилась информация, что партию могут покинуть еще десять народных депутатов.

Черновицкая территориальная организация "Голоса" требует исключить Киру Рудик из состава партии.

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Автор: Катерина Комолова