Нардепы от «Голоса» призывают инициировать проведение съезда партии, чтобы избрать новое руководство и изменить устав.
Об этом говорится в совместном заявлении, которое обнародовала часть народных депутатов фракции "Голос".
"Мы разочарованы отказом руководства партии и фракции подписывать постановление об увольнении генерального прокурора Ирины Венедиктовой, несмотря на то, что большинство представителей фракции считают ее работу провальной. Мы осуждаем ведение руководством партии и фракции подковерных переговоров о вхождении в коалицию с партией власти. Мы не видим себя в коалиции с политической силой, которая покрывает Татарова и Степанова, назначает Шкарлета, бросает за решетку политзаключенных, провалила вакцинацию и верит в мирные намерения России. Такая коалиция недопустима", - говорится в заявлении.
Читайте такжеЗаконопроект о назначении директоров НАБУ и ГБР по согласию Рады направили в Конституционный суд
Также часть нардепов от «Голоса» возмущена нарушением со стороны руководства партии принципов внутрипартийной демократии и прозрачности в ее деятельности.
«Последний съезд партии, который состоялся в феврале 2021, года из-за давления руководства партии прошел с многочисленными нарушениями и без проведения конференций территориальных ячеек, которые ему должны были предшествовать», - отмечается в заявлении.
Нардепы требуют срочно инициировать ячейкам на местах проведение съезда, на котором:
- детально и открыто наработать, обсудить и утвердить демократические изменения в Устав партии, которые позволят устранить практику принятия решений одним человеком и расширят полномочия партийных ячеек;
- провести новые прозрачные и честные выборы руководства партии, которые дадут возможность перезапустить работу партии и фракции "Голос".
Заявление подписали 10 нардепов – Соломия Бобровская, Роман Лозинский, Ольга Стефанишина и Александра Устинова, Владимир Цабаль, Ярослав Юрчишин, Галина Васильченко, Андрей Шараскин, Наталья Пипа, Юлия Клименко.
Что известно о возможном расколе в "Голосе"
- 16 марта ряд депутатов из фракции "Голос" впервые вопреки позиции партии проголосовали за провластный законопроект. По мнению их коллег по фракции, таким образом они поддержали "атаку на антикоррупционные органы".
- После этого политсовет партии собрался на обсуждение этого голосования.
- Председатель фракции Ярослав Железняк говорит, что о расколе фракции говорить рано.
- Сейчас председателем партии "Голос" является Кира Рудик. Председателем фракции Ярослав Железняк.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram