Часть нардепов от "Голоса" возмущена нарушением со стороны руководства партии принципов внутрипартийной демократии и прозрачности в ее деятельности.

Нардепы от «Голоса» призывают инициировать проведение съезда партии, чтобы избрать новое руководство и изменить устав.

Об этом говорится в совместном заявлении, которое обнародовала часть народных депутатов фракции "Голос".

"Мы разочарованы отказом руководства партии и фракции подписывать постановление об увольнении генерального прокурора Ирины Венедиктовой, несмотря на то, что большинство представителей фракции считают ее работу провальной. Мы осуждаем ведение руководством партии и фракции подковерных переговоров о вхождении в коалицию с партией власти. Мы не видим себя в коалиции с политической силой, которая покрывает Татарова и Степанова, назначает Шкарлета, бросает за решетку политзаключенных, провалила вакцинацию и верит в мирные намерения России. Такая коалиция недопустима", - говорится в заявлении.

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Также часть нардепов от «Голоса» возмущена нарушением со стороны руководства партии принципов внутрипартийной демократии и прозрачности в ее деятельности.

«Последний съезд партии, который состоялся в феврале 2021, года из-за давления руководства партии прошел с многочисленными нарушениями и без проведения конференций территориальных ячеек, которые ему должны были предшествовать», - отмечается в заявлении.

Нардепы требуют срочно инициировать ячейкам на местах проведение съезда, на котором:

детально и открыто наработать, обсудить и утвердить демократические изменения в Устав партии, которые позволят устранить практику принятия решений одним человеком и расширят полномочия партийных ячеек;

провести новые прозрачные и честные выборы руководства партии, которые дадут возможность перезапустить работу партии и фракции "Голос".

Заявление подписали 10 нардепов – Соломия Бобровская, Роман Лозинский, Ольга Стефанишина и Александра Устинова, Владимир Цабаль, Ярослав Юрчишин, Галина Васильченко, Андрей Шараскин, Наталья Пипа, Юлия Клименко.

Что известно о возможном расколе в "Голосе"

16 марта ряд депутатов из фракции "Голос" впервые вопреки позиции партии проголосовали за провластный законопроект. По мнению их коллег по фракции, таким образом они поддержали "атаку на антикоррупционные органы".

После этого политсовет партии собрался на обсуждение этого голосования.

Председатель фракции Ярослав Железняк говорит, что о расколе фракции говорить рано.

Сейчас председателем партии "Голос" является Кира Рудик. Председателем фракции Ярослав Железняк.

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Автор: Денис Прядко