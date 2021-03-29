Против руководства партии выступили 10 нардепов от "Голоса" / фото УНИАН, Кузьмин Александр

Нардепы от «Голоса» призывают инициировать проведение съезда партии, чтобы избрать новое руководство и изменить устав.

Об этом говорится в совместном заявлении, которое обнародовала часть народных депутатов фракции "Голос".

"Мы разочарованы отказом руководства партии и фракции подписывать постановление об увольнении генерального прокурора Ирины Венедиктовой, несмотря на то, что большинство представителей фракции считают ее работу провальной. Мы осуждаем ведение руководством партии и фракции подковерных переговоров о вхождении в коалицию с партией власти. Мы не видим себя в коалиции с политической силой, которая покрывает Татарова и Степанова, назначает Шкарлета, бросает за решетку политзаключенных, провалила вакцинацию и верит в мирные намерения России. Такая коалиция недопустима", - говорится в заявлении.

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Также часть нардепов от «Голоса» возмущена нарушением со стороны руководства партии принципов внутрипартийной демократии и прозрачности в ее деятельности.

«Последний съезд партии, который состоялся в феврале 2021, года из-за давления руководства партии прошел с многочисленными нарушениями и без проведения конференций территориальных ячеек, которые ему должны были предшествовать», - отмечается в заявлении.

Нардепы требуют срочно инициировать ячейкам на местах проведение съезда, на котором:

  • детально и открыто наработать, обсудить и утвердить демократические изменения в Устав партии, которые позволят устранить практику принятия решений одним человеком и расширят полномочия партийных ячеек;
  • провести новые прозрачные и честные выборы руководства партии, которые дадут возможность перезапустить работу партии и фракции "Голос".

Заявление подписали 10 нардепов – Соломия Бобровская, Роман Лозинский, Ольга Стефанишина и Александра Устинова, Владимир Цабаль, Ярослав Юрчишин, Галина Васильченко, Андрей Шараскин, Наталья Пипа, Юлия Клименко.

Что известно о возможном расколе в "Голосе"

  • 16 марта ряд депутатов из фракции "Голос" впервые вопреки позиции партии проголосовали за провластный законопроект. По мнению их коллег по фракции, таким образом они поддержали "атаку на антикоррупционные органы".
  • После этого политсовет партии собрался на обсуждение этого голосования.
  • Председатель фракции Ярослав Железняк говорит, что о расколе фракции говорить рано.
  • Сейчас председателем партии "Голос" является Кира Рудик. Председателем фракции Ярослав Железняк.

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Автор: Денис Прядко