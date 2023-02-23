Среди прочего во время поездки в Ватикан нардепы обсудили приезд Папы Франциска в Украину.

Накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, депутатская группа дружбы между Святым Престолом и Украиной совершила свой первый визит в Ватикан и встретилась на общей аудиенции с Папой Римским.

При участии 34 послов-партнеров и украинской делегации была проведена Святая месса за мир в Украине, которую отслужил архиепископ Пол Ричард Галлагер, секретарь по делам отношений Святого Престола с государствами и международными организациями. Также на общей аудиенции Папа Франциск передал благословение для Украины: "Дорогие братья и сестры, 24 февраля исполнится год со вторжения в Украину, год с начала этой абсурдной и жестокой войны, печальная годовщина".

По словам одного из членов делегации и народного депутата от политической партии "За майбутнє" Сергея Лабазюка, благословение Папы Франциска - это еще один мощный сигнал того, что мир с Украиной.

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"Мы вернулись в Украину с поднятым духом и верой в мир... Первый наш визит удачный. Ватикан не молчит об Украине. У нас состоялось много встреч чиновников, которым мы передали волю украинского народа и просьбу помощи. Также пригласили Папу Франциска в Украину для содействия миру... В это сложное время нужно иметь новые мощные площадки для огласки последствий войны. Святой Престол - это не только духовное место, но и политическое. Ожидаю, вскоре увидим первые действенные результаты нашего сотрудничества", - рассказывает Лабазюк.

В целом в ходе рабочих встреч обсудили:

приезд Папы Франциска в Украину;

принципиальность вступления Украины в ЕС и НАТО;

пути и способы возвращения депортированных украинских детей (720 тысяч по данным РФ) и наших пленных;

текущую ситуацию в стране с начала полномасштабного вторжения;

послевоенное восстановление Украины, инвестиции и международную помощь;

важность продолжения всесторонней поддержки международных партнеров до окончательной победы и возвращения всех наших людей домой;

восстановление уничтоженного культурно-религиозного наследия (277 храмов, 1024 учреждений культуры);

содействие и важность продолжения зерновой инициативы;

Напомним, депутатская группа дружбы между Украиной и Святым Престолом была официально создана в середине января этого года. В состав вошли: Ростислав Тистык, Наталуха Дмитрий, Василенко Леся, Лабазюк Сергей, Николай Стефанчук, Гевко Владимир, Калаур Иван, Петруняк Евгений, Кузбит Юрий, Савчук Оксана, Шкрум Алена, Бардина Марина, Коваль Ольга, Люшняк Николай, Мережко Александр, Мокан Василий, Пипа Наталья, Рущишин Ярослав.