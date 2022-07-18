Детали начнут прорабатываться в течение дня.

В перерыве заседания Совета ЕС, куда входят министры иностранных дел 27 стран, глава венгерского МИД Петер Сийярто объявил, что новый пакет санкций проти РФ согласован.

Об этом сообщает венгерское издание Origo.

"Хотя правительство считает, что в первую очередь следует добиваться мира, оно не бойкотировали политическое соглашение и не нарушало единства. Поэтому детали начнут прорабатываться в течение дня", - сказал он.

Сийярто подчеркнул, что в основном речь идет об уточнении уже введенных санкций. Новых ограничений на транспортировку энергоносителей, например, санкций против "Газпромбанка", не предусмотрено.

"Мы очень настойчиво указывали на то, что если бы санкции в отношении "Газпромбанка" были включены в санкционный список, мы не смогли бы поддержать его со стороны Венгрии, поэтому предложение по санкциям, которое уже поступило, не включает "Газпромбанк", нет никаких ограничений на транспорт энергоносителей", - сказал он.

По его словам, новый пакет санкций может включать эмбарго на золото, ужесточение ограничений, связанных с торговлей продукцией двойного назначения.

Кроме того, в санкционный список ЕС будут добавлены еще сорок восемь человек и девять организаций, в том числе вице-премьер России, политические лидеры нескольких республик-членов и "Сбербанк".

Министр также сообщил, что на встрече также было принято решение перенаправить еще 500 млн евро из ресурсов European Peace Framework на финансирование поставок оружия в Украину.

Он подчеркнул, что Венгрия также не блокировала это решение, но дальше не будет поставлять оружие Украине и разрешать поставки оружия через территорию страны.

Как писал УНИАН, после встречи G7 в конце июня США, Канада, Япония и Великобритания объявили об эмбарго на импорт российского золота. По словам госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, запрет лишит РФ дохода в размере около $19 миллиардов в год.

Еврокомиссия 15 июля официально предложила внести эмбарго на золото в седьмой пакет санкций против России. По данным Bloomberg, его должны принять в течение ближайших недель.

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