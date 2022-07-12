Новый пакет санкций против РФ за войну в Украине будет сформирован и принят в течение ближайших недель.

Европейский Союз планирует оформить новый пакет санкций против России в течение ближайших недель.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным собеседников агентства, седьмой пакет санкций ЕС в отношении России за ее вторжение в Украину будет сформирован уже в ближайшие недели.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным издания Bloomberg, лидеры стран "Большой семерки" рассмотрят возможность введение предельных цен на российские энергоносители. На такой инициативе настаивал премьер-министр Италии Марио Драги.

Тем временем корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк утверждает, что ЕС планирует подготовить седьмой пакет санкций против РФ примерно до конца июля. Однако он не будет затрагивать газ и атомную энергетику. А главным ограничением станет эмбарго на золото.

Вчера глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что седьмой пакет санкций Европейского союза против Российской Федерации уже находится в процессе разработки. Польша предлагает газовое эмбарго.

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