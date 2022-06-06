Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что МИД Украины не оставит без внимания эти высказывания Петера Сийярто.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал циничные высказывания спикера венгерского парламента Ласло Кевера в адрес президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в сообщении Сийярто на странице в Facebook.

"В то время, как десятки тысяч людей последние месяцы работают в Венгрии, чтобы оказать помощь Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне, провоцируя нас, распространяя ложь и пытаясь нас очернить. Они никогда не говорили голосом благодарности", - написал Сийярто.

Поэтому, отметил венгерский министр, Ласло Кевер был "совершенно прав" в своей критике в адрес Киева, "даже если украинцы расстроены" из-за этого.

Реакция Данилова на слова Сийярто

Секретарь СНБО Алексей Данилов комментируя заявление Петера Сийярто отметил, что МИД Украины не оставит без внимания такие высказывания, пишет РБК-Украина.

"Это поддержал министр иностранных дел Венгрии. Это немного другое дело, потому что он официальное должностное лицо. И то, что он поддержал позорные слова о нашем президенте - это совсем другая ситуация. Я думаю, что будет нота нашего МИДа", - сказал Данилов.

Как сообщал УНИАН, 4 июня спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что когда другие страны нуждаются в помощи, то их лидеры просят о ней вежливо, а не требуют или угрожают. В частности, в связи с этим Кевер сказал, президент Украины имеет "какую-то психическую проблему".

Кевер добавил, что не помнит в международной политике, чтобы лидер страны, которой нужна помощь, так "поднимал голос против кого-то", как это делает Зеленский, например в обращениях к Венгрии или к канцлеру Германии.

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