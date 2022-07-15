Предлагается продлить действующие санкции против РФ до января 2023 года.

Европейская комиссия официально предложила включить в новый пакет санкций эмбарго на экспорт российского золота.

Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Европейская комиссия сегодня одобрила совместное предложение для нового пакета мер с целью сохранения и укрепления эффективности шести всесторонних и беспрецедентных пакетов санкций против России.

Так, сегодняшний пакет "поддержки и согласования" разъясняет ряд положений с целью укрепления правовой однозначности для приведения в действие странами-членами санкционной политики. Также новые меры еще больше согласовывают санкции Евросоюза с ограничительными мерами союзников и партнеров, особенно с "Большой семерки". Также новые меры подтверждают решительную позицию Еврокомиссии по защите безопасности продовольствия во всем мире.

"Жестокая война России против Украины не ослабляется. По этой причине мы сегодня предлагаем укрепить наши санкции ЕС, которые оказывают мощное влияние против Кремля, применять их более эффективно и продлить их действие до января 2023 года. Москва должна продолжать платить высокую цену за ее агрессию", - отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что представит Совету ЕС предложения по введению санкций против большего количества физических и юридических лиц, замораживанию их активов и ограничению способности путешествовать в ЕС.

Сегодняшний пакет предусматривает введение запрета на импорт российского золота, одновременно усиливая экспортный контроль над товарами двойного назначения и передовых технологий.

Также новые меры должны усилить требования к отчетности по укреплению мер по замораживанию активов в ЕС.

Вместе с тем отмечается, что санкции ЕС никоим образом не направлены на торговлю агропромышленной продукцией между третьими странами и Россией. В предложении разъясняется точная сфера действия некоторых финансовых и экономических санкций.

Действие нынешних санкции ЕС должно быть продлено еще на шесть месяцев - до следующего пересмотра санкций в конце января 2023 года.

Соответствующее предложение по этому пакету санкций будет обсуждено странами-членами на заседании Совета ЕС с целью его одобрения.

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