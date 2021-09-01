Визит Президента Украины в США можно по праву считать историческим, который действительно закладывает основы стратегического партнерства между нашими странами.

Об этом говорит в своей колонке на портале Контракты Богдан Данилишин, Глава Совета НБУ, академик НАН Украины. Сообщает Деловая столица.

"Создается фундамент утверждения Украины в мире как космической державы, форпоста демократического мира на границе с Россией, укрепления обороноспособности и дальнейшего экономического развития страны", - в частности отмечает он.

По мнению Данилишина, впервые за много лет мы можем говорить о настоящем доверительном характере взаимоотношений, а не только декларировании стратегического партнерства и поддержки.

"О декларативности предыдущих визитов и экскурсий высших должностных лиц можно судить из следующего. Несмотря на стратегическое партнерство Украины с Соединенными Штатами и ведущими странами-членами Европейского Союза, внешний товарооборот между Украиной и этими странами уступает товарообороту с Российской Федерацией, - отмечает академик. - Более того, в структуре экспорта в РФ около 1/3 составляет экспорт машин и оборудования (товары с высокой добавленной стоимостью), а в импорте более 50% - минеральная продукция (руда, нефть, газ), то в торговле с ЕС ситуация прямо противоположная: 3/4 экспорта составляет продовольственное сырье, минеральная продукция и черные металлы, тогда как Украина импортирует из ЕС преимущественно машины и оборудование, а также продукцию химической и связанных с ней отраслей промышленности (около 2/3 от общего импорта из ЕС) . Это свидетельствует о том, что Украина выступает преимущественно поставщиком сырья для стран ЕС, имея отрицательное сальдо торговли товарами, которое превышает положительное сальдо торговли товарами с остальными странами мира".

Данилишин также пишет, что за период торговой войны между США и Китаем, начиная с 2019 года, - около 15% американских компаний, в том числе такие гиганты, как Hewlett-Packard, Dell, Microsoft, Amazon - перемещали или рассматривали возможность перемещения производства из Китая в другие страны. Но такая релокацию производственных заказов не имела положительных последствий для Украины в контексте размещения на ее территории новых производств или заказов: прямые инвестиции из США в 2020 году увеличились только на 70 млн. долларов США. При этом, доля прямых инвестиций из США в структуре привлеченных ПИИ в Украину в конце 2020 составляла менее 2%.

Впрочем, глава совета НБУ уверен, что благодаря нынешнему визиту Президента Украины в Штаты следующий этап развития взаимоотношений нашей страны с США станет инвестиционным и взаимовыгодным для обеих стран.

Автор: Григорий Бондарь