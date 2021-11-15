Главы МИД Германии Хайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредили РФ о серьезных последствиях, если она снова нарушит территориальную целостность Украины.

Германия и Франция призвали Российскую Федерацию сохранять сдержанность и согласиться на встречу в "нормандском формате".

Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Германии Хайко Мааса и Франции Жана-Ива Ле Дриана по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Брюсселе. Документ размещен на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

"На фоне восстановления встревоженности из-за перемещения российских войск и техники на возле Украины мы призываем Россию избрать позицию сдержанности и предоставить исчерпывающую информацию о ее военной деятельности. Любая новая попытка нарушить территориальную целостность Украины приведет к серьезным последствиям", – отмечается в заявлении.

Также они призвали Украину придерживаться сдержанной позиции.

Читайте такжеПутин сделал еще один шаг к интеграции " ЛНР " и " ДНР " в состав России: появилась реакция Украины"Украина ранее, весной этого года, в значительной степени способствовала деэскалации ситуации, несмотря на агрессивную российскую риторику и отказ предоставить исчерпывающую информацию в соответствии с ее международными обязательствами", - говорится в заявлении.

Германия и Франция также высказали обеспокоенность в связи с ухудшением гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью на Донбассе.

"Мы призвали Украину продолжать выполнять Минские договоренности в полном объеме и сохранять участие в обсуждениях, проводимых в рамках "нормандского формата"", - говорится в заявлении.

Маас и Ле Дриан также подчеркнули, что выступают за урегулирование конфликта на Донбассе на основе Минских договоренностей.

"Мы высказали сожаление, что Россия неоднократно отказывалась от встречи на уровне министров иностранных дел в "нормандском формате". Мы снова высказываем готовность встретиться и участвовать конструктивно и по существу (в "нормандском формате"). Мы повторяем наш призыв к России сделать то же самое для достижения долгосрочного мира на Донбассе", - отмечается в заявлении.

Российские войска на границе с Украиной

Как сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что РФ сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях группировки войск численностью 90 тыс. лиц.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Российская Федерация совершит серьезную ошибку, если попытается захватить новые территории в Украине, как сделала это в 2014 году, когда захватила Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Как заявил сегодня, 15 ноября, после встречи с главами МИД Франции и Германии Кулеба, коллеги заверили, что в случае начала масштабных военный действий Российской Федерации против Украины РФ столкнется с тяжелыми последствиями и будет вынуждена заплатить высокую цену.

Автор: Виталий Саенко