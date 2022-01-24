Бербок убеждена, что Германия должна работать над стабилизацией экономической ситуации в Украине.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала различать территорию Североатлантического альянса (НАТО) и Украину при выборе мер реагирования на ситуацию в стране.

Такое заявление она сделала во время разговора с журналистами в начале Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, сообщает немецкое издание Stern.

"Как альянс, мы солидарны с Украиной. ... Но здесь не стоит путать территорию альянса и Украину", - заявила она.

В то же время глава немецкого МИД отметила, что "на дальнейшую агрессию со стороны России в любой форме будет четкий совместный ответ европейцев и американцев в рамках НАТО".

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Бербок убеждена, что в первую очередь надо работать над стабилизацией экономики в Украине.

"Для меня это также одна из решающих мер, которые немецкая сторона принимает. Мы очень близки с Украиной, как по финансовой поддержке, так и по экономической поддержке", - говорит она.

Глава МИД Германии подчеркнула, что ее страна не должна "способствовать дальнейшей неопределенности ситуации" и должна "продолжать оказывать украинскому правительству четкую поддержку, чтобы сохранить стабильность страны".

Двусторонние отношения Украины и Германии: что стоит знать

На днях в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что заявления отдельных немецких политиков наносят ущерб двусторонним отношениям.

Это произошло после того, как премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью Frankfurter Allgemaine Zeitung выступил против антироссийских санкций, заявив, что Москва не является врагом Европы. Он добавил, что в ближайшее время не может быть и речи о вступлении Украины в НАТО.

Кроме этого, 56-летний командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах спровоцировал скандал своими заявлениями о том, что "Украина никогда не вернет оккупированный Крым" и ее "нельзя принимать в НАТО". Впоследствии Шенбах заявил, что эти заявления были его мнением, а не официальной позицией федерального правительства. 22 января Шенбах подал в отставку.

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