Новый генеральный прокурор Андрей Костин начал большое внутреннее служебное расследование.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире телемарафона.
"Сегодня я подписал приказ о проведении служебного расследования в отношении сотрудников прокуратуры прифронтовых регионов, в том числе тех, которые находятся под временной оккупацией", - сообщил он.
По его словам, целью расследования является проверить, кто где находился на начало войны, какие были приняты меры для защиты помещений прокуратур, материалов дел, имущества, а также есть ли информация о причастности сотрудников к коллаборационной деятельности.
Также Костин отметил, что сейчас уже сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности 5 прокурорам и 3 госслужащим. Одно дело направлено в суд. Продолжается работа в отношении более 600 сотрудников прокуратуры, которые пересекали границу во время военного положения.
Как сообщал УНИАН, 19 июля Верховная Рада уволила с должности генпрокурора Ирину Венедиктову.
В тот же день парламентским большинством был уволен Иван Баканов с должности главы Службы безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что вопросы к председателю СБУ и генпрокурору возникли из-за большого количества предателей среди работников органов прокуратуры и СБУ, которые остались на оккупированной территории и работают на РФ.