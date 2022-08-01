Целью является проверка коллаборационной деятельности и мероприятий по защите помещений прокуратур во время оккупации.

Новый генеральный прокурор Андрей Костин начал большое внутреннее служебное расследование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"Сегодня я подписал приказ о проведении служебного расследования в отношении сотрудников прокуратуры прифронтовых регионов, в том числе тех, которые находятся под временной оккупацией", - сообщил он.

По его словам, целью расследования является проверить, кто где находился на начало войны, какие были приняты меры для защиты помещений прокуратур, материалов дел, имущества, а также есть ли информация о причастности сотрудников к коллаборационной деятельности.

Также Костин отметил, что сейчас уже сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности 5 прокурорам и 3 госслужащим. Одно дело направлено в суд. Продолжается работа в отношении более 600 сотрудников прокуратуры, которые пересекали границу во время военного положения.

Как сообщал УНИАН, 19 июля Верховная Рада уволила с должности генпрокурора Ирину Венедиктову.

В тот же день парламентским большинством был уволен Иван Баканов с должности главы Службы безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что вопросы к председателю СБУ и генпрокурору возникли из-за большого количества предателей среди работников органов прокуратуры и СБУ, которые остались на оккупированной территории и работают на РФ.

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