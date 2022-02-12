Присутствие персонала и рекомендации по путешествиям гражданам ЕС корректируются при необходимости с учетом обстоятельств безопасности.

Евросоюз и его страны-члены координируют свои действия учитывая нынешние угрозы для Украины.

Как сообщает пресс-служба Европейского Совета, дипломатические представительства не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают действовать в поддержку граждан ЕС и в сотрудничестве с украинскими властями. Присутствие персонала и рекомендации по путешествиям гражданам ЕС корректируются при необходимости с учетом обстоятельств безопасности.

"Мы подтверждаем нашу постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также дипломатических усилий по деэскалации. Напоминаем, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и тяжелую цену в ответ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля президент США Джо Байден предупредил американцев, которые остаются в Украине, что они должны немедленно покинуть страну, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением.

11 февраля осведомленный дипломатический источник сообщил УНИАН, что Европейский Союз не проводит эвакуацию дипломатических сотрудников из представительства ЕС в Киеве.

Сегодня, 12 февраля, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что продолжает работать вместе с основной командой в посольстве в Киеве.

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр.

Того же дня советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможное вторжение российских военных в Украину может начаться с воздушных бомбардировок и ракетных ударов.