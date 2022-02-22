Лидеры трех стран жестко осудили решение Путина признать ОРДЛО и договорились о дальнейших совместных шагах в ответ.

Президент США Джо Байден обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос российской эскалации на украинской границе.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, стороны "жестко осудили решение президента Путина признать "независимыми" регионы Украины, так называемые "ЛНР" и "ДНР"", - передает Голос Америки.

"Они обсудили, как будут продолжать координировать их ответ в следующих шагах", - говорится в заявлении Администрации президента США.

Канцлер Шольц, президент Байден и президент Макрон согласились, что этот односторонний шаг России является чистым нарушением Минских соглашений

В то же время спикер немецкого председательства в Совете ЕС Себастиан Фишер сообщил, что лидеры трех стран договорились, что решение Путина "не останется без ответа".

"Канцлер Шольц, президент Байден и президент Макрон согласились, что этот односторонний шаг России является откровенным нарушением Минских соглашений. Германия, Франция и США жестко осудили решение президента России. Этот шаг не останется без ответа", - написал в Твиттере Фишер.

По его словам, стороны выразили солидарность с Украиной и приветствовали сдержанность, которую демонстрирует в эти дни Украина.

Лидеры трех стран также согласились "делать все возможное, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации", - сообщил спикер.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля Байден подписал указ о санкциях в отношении ОРДЛО. Среди прочего указ запрещает новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны юридических лиц США с или на территорию так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Ранее Государственный департамент США осудил решение президента России признать независимость так называемых " ДНР "и"ЛНР" и отметил поддержку суверенитета, территориальной целостности, правительства и народа Украины.

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета "республик" ОРДЛО, поддерживаемых Кремлем.