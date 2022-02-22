Таким образом они хотят лишить Россию возможности "извлечь выгоду из нарушений международного права".

Президент США Джо Байден заявил, что признание Россией "ДНР" и "ЛНР" представляет собой угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

"Предполагаемое признание Российской Федерацией так называемых "ДНР" и "ЛНР" представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в заявлении.

Байден уже подписал указ в ответ на признание независимости "ДНР" и "ЛНР" президентом РФ Владимиром Путиным.

Санкциями гражданам США запрещено инвестировать в "ДНР" и "ЛНР", ввозить в Штаты любые товары, услуги и технологии из этих регионов, а также экспортировать прямо или косвенно товары из США в ОРДЛО.

"Цель этого указа заключается в том, чтобы лишить Россию возможности извлечь выгоду из ее вопиющих нарушений международного права. Эти действия не направлены против народа Украины или украинского правительства", - говорится в сообщении.

Признание "ЛНР" и "ДНР" Россией

Напомним, что сегодня вечером президент России Владимир Путин принял решение о признание террористических группировок " ДНР "и"ЛНР" и подписал "договоры" с главарями псевдореспублик.

Президент Украины Владимир Зеленский уже обсудил это решение с президентом США Джо Байденом и собирается поговорить с британским премьером Борисом Джонсоном.

Известно, что после заседания СНБО Зеленский выступит с обращением к украинцам.

В Европе уже назвали признание независимости "ЛДНР" нарушением международного права и территориальной целостности Украины.