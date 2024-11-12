На момент, когда Россия действительно захочет переговоров, Курская область для них не будет столь принципиальной, считает эксперт.

Украину нельзя принуждать к переговорам на не выгодных условиях, поскольку это просто не будет иметь смысла. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Давид Шарп - военный обозреватель из Израиля.

"Ближний Восток - яркий тому пример. Почти каждый президент США, которые в последние десятилетия приходил к власти, пытался достичь определенного мирного урегулирования - решить арабо-израильский конфликт. Но когда конфликт слишком глубокий, когда для обеих сторон неприемлемы те или иные предложения, то ничего не получается. Даже договоры, заключаемые таким образом, не являются решением проблемы и ведут к большим проблемам в ближайшем будущем. Договор, который не устраивает обе стороны, он не ведет ни к чему хорошему", - сказал Шарп.

Он добавил, что пока никакой конкретики относительно возможного мирного плана нет, а вместо этого в СМИ звучат лишь общие термины.

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"Просто грубо попытаться принудить Украину к мирным переговорам из-за помощи прекращения огня, на не выгодных для Украины условиях - это путь к провалу со всех точек зрения", - добавил Шарп.

Эксперт также прокомментировал информацию о том, что Россия не пойдет на мирные переговоры, пока Украина не выведет свои войска из Курской области. По словам Шарпа, присутствие украинских войск никак не повлияет на готовность РФ к мирным переговорам.

"То, что россияне сигнализируют, мол, отступите как можно быстрее из Курской области и тогда возможно будет о чем-то говорить. Я не думаю, что это стоит принимать во внимание. Стоит принимать во внимание только целесообразность этой операции. Она состоит из нескольких аспектов, но явно речь идет не о том, что россияне спешат ее освободить", - добавил Шарп.

Ситуация в Курской области: что известно

Накануне журналисты The Telegraph отметили, что Путин спешит вернуть под свой контроль территории Курской области к моменту инаугурации на пост президента США Дональда Трампа, которая должна состояться до 20 января. По мнению издания, причиной является желание Кремля иметь более сильную позицию во время мирных переговоров с Киевом.

Ранее похожее мнение высказывал экс-сотрудник Иван Ступак. Он заявлял, что Россия не начнет мирных переговоров до того момента, пока Силы обороны находятся в Курской области. Ведь в таком случае разрушается главный тезис Кремля - "учет реалий на земле".

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