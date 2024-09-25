По мнению военного эксперта, РФ готова к переговорам, но ожидает определенных позиции, с которых сможет диктовать свои условия завершения войны в Украине.

Россия не начнет мирные переговоры пока не вытеснит украинские войска из Курской области. Такое мнение в эфире Апостроф TV высказал военный эксперт, сотрудник СБУ (2004-2015) Иван Ступак.

"Мирные переговоры они не начнут до тех пор, пока не вытеснят украинские войска из Курской области, потому что иначе разрушается тезис №1 - учет "текущих реалий". Поэтому пока тормозится вообще начало любых мирных переговоров", - отметил Ступак.

В то же время, он считает, что РФ в целом готова к переговорам, но ожидает ситуации, в которой сможет диктовать свои условия завершения войны.

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"Лично я вижу, что они готовы к переговорам. Но им нужны определенные позиции, с которых будут диктовать условия. Они хотят, чтобы их условия были сверху. Что в первую очередь? Все территории, которые россияне захватили по состоянию на сейчас, должны, по замыслу россиян, остаться за ними. И даже теоретически не должны вестись переговоры с точки зрения "выйдите из Херсонской области" или "освободите Запорожскую АЭС". Им это не нравится и не нужно", - сказал Ступак.

Операция в Курской области

Как сообщал УНИАН, операция украинских войск в Курской области РФ продолжается с начала августа. За это время под контроль Сил обороны перешло уже более 1000 квадратных километров территории противника.

Издание Business Insider утверждает, что Украина готовится к длительным боям в Курской области, чтобы "обескровить" противника.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что контролируемая Вооруженными силами Украины территория РФ может расшириться до 2 тысяч квадратных километров.

В частности, 25 августа президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям средств массовой информации сказал, что Курская операция является частью большой военно-дипломатической операции, и все, что делает Украина, делается только для того, чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру.

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