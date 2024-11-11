Некоторые аналитики считают, что большое наступление россиян может не ограничиться границами Курской области.

Российский диктатор Владимир Путин спешит вернуть под контроль РФ территорию Курской области до инаугурации нового президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года.

Об этом пишет The Telegraph. Отмечается, что для этого российское командование развернуло на Курщине 50 000 военных – российских и северокорейских.

"Союзники по НАТО считают, что Путин надеется вернуть территории, захваченные Украиной, до инаугурации Трампа 20 января", – говорится в материале.

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По оценкам британской военной разведки, с которой ознакомилось The Telegraph, Москва, вероятно, увеличит количество атак дронов-камикадзе на украинские позиции в ближайшие дни. Враг может использовать новые места запуска БПЛА вблизи границы.

Около 12 000 северокорейских солдат, которым Ким Чен Ын отправил в поддержку военных усилий Москвы, вероятно, также будут задействованы в боевых действиях в Курской области в соответствии с пактом о взаимной военной помощи между Россией и Северной Кореей, заключенном в этом году.

Украинские аналитики считают, что Кремль может также стремиться использовать свое крупнейшее контрнаступление в Курской области для того, чтобы набрать обороты и продвинуться дальше – в Сумскую область.

Издание отмечает, что Россия уже вернула себе примерно половину территории, захваченной Украиной в результате дерзкого вторжения на Курщину в августе. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что украинские позиции атакуют "десятки тысяч вражеских солдат из лучших российских ударных подразделений".

"Западные дипломаты обеспокоены тем, что Путин попытается быстро захватить территорию до инаугурации Трампа, чтобы предоставить России больше переговорных возможностей в любых мирных переговорах", – резюмирует The Telegraph.

Ситуация в Курской области

Аналитик BILD Юлиан Репке сообщил, что новое масштабное наступление России на территории Курской области обернулось катастрофой для диктатора Путина и его генералов. За три дня россияне понесли немалые потери.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что 50 тысяч личного состава армии РФ не могут быть направлены на другие направления на украинской территории именно благодаря операции Сил обороны в Курской области.

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