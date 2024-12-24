В глазах многих стран мира Россия будет выглядеть победителем, если война будет заморожена.

В ходе агрессии против Украины Россия добилась по крайней мере одной важной цели - нормализовала оккупацию чужих территорий. Такое мнение в интервью изданию Delfi озвучил командующий Сил обороны Эстонии Андрус Мерило.

По его словам, установив контроль на частью суверенной украинской территории, Москва послала остальному миру четкий сигнал о том, что оккупация чужих земель есть нормальное явление. Более того, по итогам будущих переговоров оккупированные территории, скорее всего, так и останутся под контролем РФ по крайней мере на некоторое время, отметил Мерило.

По мнению эстонского командующего, этими действиями Россия хочет подтолкнуть другие государства к агрессии против соседей из-за каких-то давних споров.

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"Это полностью меняет всю архитектуру безопасности в мире. У России возникнет веское оправдание попытаться достичь своих стратегических целей где-то в другом месте, ведь в отношении Украины это сработало. То, чем Россия платит за это в Украине - сотни тысяч павших, тяжело раненых и истощение экономики - ее не особо волнует. Она создает в мире новую стратегическую позицию, и вернуть это назад в ближайшем будущем будет невозможно", - пояснил Мерило.

Он также выразил убеждение, что окончание войны путем ее замораживания в глазах многих стран мира сделает Россию победителем.

Перспективы окончания войны

Как писал УНИАН, по мнению аналитика Сэмюэля Чарапа, будущее мирное соглашение между Украиной и РФ сосредоточится на том, как не допустить новой войны. Крайне болезненный вопрос территорий вообще не будет предметом торгов за столом переговоров.

Также мы рассказывали о плохом сценарии окончания войны в Украине, который сделает украинцев злыми и настроенными против Запада. Это произойдет, если Киев не получит надежных гарантий безопасности и экономической помощи после войны.

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