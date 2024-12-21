Победа России, вероятно, определится не ее успехами на поле боя, а настроениями в европейских столицах.

Война в Украине закончится миром, который будет более выгодным, либо Киеву, либо Москве. Россия может победить даже без полной оккупации Украины. И тогда Европу ждут темные времена. Об этом в авторской статье для The Guardian пишет историк и политический обозреватель Тимоти Хартон Эш.

Не рассматривая вариант с полным изгнанием россиян из Украины, колумнист готов считать победой ситуацию, когда Киев получит действительно надежные гарантии безопасности от Запада и инвестиции в свою экономику. Несмотря на то, что 3,5 миллиона украинцев останутся под российской оккупацией, для остальной страны это будет шанс обеспечить долговременный мир, экономический рост и дальнейшее реформирование страны в сторону западной модели.

"Через пять лет страна вступает в ЕС, а затем, под руководством новой администрации США, начинает процесс вступления в НАТО. Большая часть Украины становится суверенной, независимой, свободной страной, прочно ориентированной на Запад", - описывает Тимоти Эш сценарий "украинской победы" и "исторического поражения России".

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Но он также видит и худший сценарий, который больше похож на победу России. Сценарий, в котором Киев не получит ни надежных гарантий безопасности, ни финансовой поддержки. И он тоже реалистичен, учитывая болезненную неготовность Запада принимать волевые решения.

"Украина была бы разгромлена, разделена, деморализована и обезлюдевшая. Деньги не будут поступать на восстановление страны; вместо этого другая волна людей покинет ее. Политика стала бы злой, с сильным антизападным трендом. Появятся новые возможности для российской дезинформации и политической дестабилизации. Необходимые реформы остановятся, а следовательно, и продвижение к членству в ЕС", - описывает колумнист этот сценарий.

Тимоти Эш убежден, что при этом сценарии Россия стала бы еще более агрессивной и наглой в проведении своих гибридных атак против Европы - от вмешательства в выборы до прямых диверсий.

"Было бы наивно надеяться, что дипломатия сможет достичь какого-то волшебного момента, когда путинская Россия вдруг станет "довольной" результатом в Украине и вернется к обычному мирному времени. Когда планировщики НАТО говорят, что мы должны быть готовы к возможной агрессии России против территории НАТО до 2029 года, они не просто распространяют ужасные истории, чтобы увеличить военный бюджет", - отмечает колумнист.

Обозреватель также напоминает, что Китай, КНДР и другие потенциальные агрессоры могут развязать новые войны, вдохновившись успехом России. А остальной мир срочно начнет вооружаться ядерным арсеналом, как единственной надежной гарантией собственной безопасности.

"Вывод ясен и удручающе знаком. Нежелание европейских демократий платить высокую цену сейчас означает, что позже мир заплатит еще более высокую цену", - резюмирует колумнист

Перспективы окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, для Украины и ее европейских партнеров начались критические несколько недель, которые остаются до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. На кону не только суверенитет и независимость Украины, но и долгосрочные интересы самой Европы.

Также мы рассказывали, что Дональд Трамп передумал отменять военную помощь Украине. По крайней мере некоторое время после его инаугурации поставки будут продолжаться. В этом люди Трампа заверили лидеров стран Европы.

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