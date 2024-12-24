Также сообщается об оккупации села Сухие Ялы и поселка Зеленовка.

Российские войска оккупировали населенные пункты Макаровка, Сухие Ялы и Зеленовка в Донецкой области, сообщили в мониторинговом проекте DeepState.

"Силы обороны вырвались из Макаровки, по состоянию на 23.12 в селе нет окруженных подразделений", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным аналитиков, россияне продвинулись возле Старых Тернов, Новодаровки, Волкового, Нововасиловки, Новоелизаветовки, Новооленовки, Украинки, Зари, а также в Сторожевом и Курахово.

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Бои за село Макаровка - что сообщалось

Напомним, накануне оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" опровергла, что подразделения Сил обороны Украины окружены в селе Макаровка Донецкой области.

До этого в DeepState еще 14 декабря заявляли, что гарнизон Сил обороны Украины в Макаровке Донецкой области рискует попасть в окружение:

"Мы пообщались с ребятами, которые ведут оборонительные действия возле и в самом населенном пункте Макаровка. Вчера враг перешел реку и пытается закрепиться западнее Сторожевого. Кроме того, продолжаются наступательные действия противника из Ровнополя, с целью выйти на Нескучное. Таким образом кац*пы полностью отрежут наши силы в Макаровке".

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