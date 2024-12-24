Крайне болезненный вопрос территорий вообще не будет предметом торгов за столом переговоров. Разве что немного скорректируют линию разграничения на отдельных участках.

Избранный президент Дональд Трамп четко дал понять, что стремится положить конец войне в Украине. Независимо от того, какие стремления имеют Украина и Россия, суть мирного соглашения будет сводиться к предотвращению возобновления войны, а не урегулированию территориального вопроса. Об этом в авторской статье для Foreign Affairs пишет Сэмюэл Чарап, старший политолог аналитического центра RAND Corporation и эксперт по российской политике.

По его мнению, реалистичный мирный план должен включать четыре ключевых элемента: хорошо продуманное соглашение о прекращении огня, надежные гарантии безопасности для Украины, наказание России за агрессию и меры по стабилизации отношений России с Западом. Чарап убежден, что вопрос территорий вряд ли будет предметом переговоров, и линия разграничения, возможно, с некоторыми небольшими изменениями и корректировками, в целом останется там, где она будет на момент прекращения огня.

"Территориальный контроль, несмотря на то, что он чрезвычайно важен для обеих сторон, в конце концов не является таким основным вопросом, как эти более широкие политические вопросы. И признание российских аннексий справедливо считается невозможным шагом как для Украины, так и для ее западных спонсоров", - пишет аналитик.

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Гарантии безопасности

Чарап отмечает, что послевоенные гарантии безопасности для Украины должны быть такими, чтобы Россия осознавала неприемлемый уровень цены, которую придется заплатить за новое вторжение. Это могут быть или поставки оружия, способные нанести России болезненный удар в ответ, или обязательства вмешательства третьих стран на стороне Украины.

"Если Киев убедится, что его безопасность гарантирована, он сможет сосредоточиться на экономическом восстановлении и демократии, а не на том, чтобы стать гарнизонным государством", - отмечает эксперт.

Аналитик не верит, что Украину возьмут в НАТО, ведь Запад дал понять, что не пойдет на это, а Россия называла недопущение вступления Киева в альянс одной из целей своей агрессии. Зато он напоминает, что США неоднократно брали на себя прямые гарантии безопасности для дружественных стран в постконфликтных ситуациях.

Соглашение о прекращении огня

Отдельным вызовом аналитик считает контроль за соблюдением режима прекращения огня между двумя крайне враждебными государствами, которые не признают законной линию разграничения, которая сложится на момент окончания боев.

Чарап не верит в идею миротворцев, поскольку их бы понадобилось слишком много. Реальным решением он считает установление сети датчиков и камер наблюдения, которые бы мониторили ситуацию. Очевидно, ответственной за мониторинг должна быть какая-то третья сторона.

Но куда важнее ввести механизмы ответственности, чтобы нарушения режима тишины имели определенную цену, добавляет эксперт, напоминая о печальном опыте Минских соглашений.

Наказание для России

Аналитик считает необходимым показать миру, что агрессия против Украины привела к поражению России, чтобы не соблазнять других на такие войны.

"Хотя Путин неизбежно будет заявлять о победе, когда боевые действия прекратятся, у остального мира не должно складываться впечатление, что Россия ничего не заплатила за свою агрессию", - подчеркнул он.

Чарап считает уместным сохранение западных санкций против РФ и передачу на восстановление Украины замороженных российских активов.

Другие новости о перспективах окончания войны

Как писал УНИАН, многие эксперты скептически относятся к намерениям Дональда Трампа едва ли не любой ценой добиться мира в Украине.

Так, известные военно-политические эксперты Андреа Кендалл-Тейлор и Майкл Кофман предупреждали, что Европа непременно погрузится в еще более кровавую войну уже через несколько лет, если Украина не одержит решительной победы. Они отметили, что Кремль уже убедился во мнении, что в конце концов агрессия всегда себя окупает.

Также мы приводили мнение британского обозревателя Тимоти Хартона Эша, который предостерег Запад от того, чтобы оставить послевоенную Украину без надежных гарантий безопасности и финансовой поддержки. По его мнению, это сделает Украину очень злой и в целом антизападной.

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