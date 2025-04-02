Игорь Коломойский выиграл судебное дело против ПриватБанка в Израиле, отвергнув его требования на сумму в 600 миллионов долларов. Соответствующее решение Окружного суда Тель-Авива было окончательно подтверждено в апелляционном порядке. Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак.

Напомним, в декабре 2019 года, Приватбанк обратился в Окружной суд Тель-Авива с иском о возвращении 600 млн долларов, которые в период с 2007 по 2011 годы, по мнению банка, незаконно были выведены из ПриватБанка и размещены на счете в Израильском банке Дисконт.

"Таким образом, Приватбанку не удалось взыскать с Игоря Коломойского 600 миллионов долларов в Окружном суде Тель-Авива. Однако Приватбанк, по неизвестным причинам, публично не прокомментировал судебный процесс. Важно понимать целесообразно ли тратить миллиарды государственных средств на юридическое сопровождение таких процессов?" - отметил адвокат.