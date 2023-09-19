Также турецкий президент рассказал, почему его страна не присоединилась к санкциям против РФ.

Только власти Украины и РФ решают, когда прекратится война. При этом оккупированный Крым сейчас вернуть Киеву невозможно.

Так считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В интервью PBS он отметил, что не может назвать срок окончания войны, или спрогнозировать, как долго она будет идти. Турецкий лидер считает, что только лидеры обеих стран могут сказать это, а по его мнению, возможно, война будет "долго" еще.

Касательно антироссийских санкций, Эрдоган задал вопрос: "Должны ли мы делать то, что делают члены ЕС?". Он пояснил, что Турция придерживается собственной позиции, также, как и ЕС. Он подчеркнул, что стремится поддерживать взаимовыгодные отношения как с РФ, так и США и другими странами.

Видео дня

Отвечая на вопрос о дальнейшей ситуации с аннексированным РФ Крымом. турецкий лидер заявил, что еще в 2014 году у него были дискуссии и переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по поводу Крыма.

"Мои рассуждения не увенчались успехом. И я не смог заставить их уйти из полуострова. Думаю, что в настоящее время это тоже невозможно. Думаю, время покажет", - сказал Эрдоган.

Усилия Турции по достижению мира в Украине

Сразу же после начала войны власти Турции предпринимали попытки организовать переговорный процесс по этому поводу. В Стамбуле даже состоялось несколько встреч украинских и российских представителей. Однако когда вскрылась трагедия в Буче, переговорный процесс прекратился. После этого под эгидой ООН и при посредничестве Турции заработал зерновой коридор, через который смогли вывозить украинское зерно. Однако в июле этого года - ровно через год после запуска зернового соглашения - РФ вышла из него.

После этого Эрдоган несколько изменил свою позицию и начал разворачиваться лицом не к Западу и Украине, а к РФ. Не так давно турецкий президент летал на встречу с Путиным в Сочи. После этого его позиция стала еще более мягкой по отношению к РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: