Он в очередной раз выступил с обвинениями в адрес украинского руководства.

Президент России Владимир Путин заявил, что якобы "сделает все, чтобы скорее прекратилась война", но возмущен, что Украина хочет победить военным путем.

Об этом российский президент заявил во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, противоположная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса. Заявило о том, что хочет достичь своей цели военным путем, как они говорят, на поле боя", - заявил Путин.

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Как сообщал УНИАН, 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас не планирует вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что пока не видит со стороны РФ желания идти на конструктивный диалог. При этом тогда Зеленский сказал, что переговоры с Россией возможны лишь после того, как агрессор выведет свои войска с украинской территории.

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