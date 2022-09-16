Президент России Владимир Путин заявил, что якобы "сделает все, чтобы скорее прекратилась война", но возмущен, что Украина хочет победить военным путем.
Об этом российский президент заявил во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
"Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, противоположная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса. Заявило о том, что хочет достичь своей цели военным путем, как они говорят, на поле боя", - заявил Путин.
Как сообщал УНИАН, 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас не планирует вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что пока не видит со стороны РФ желания идти на конструктивный диалог. При этом тогда Зеленский сказал, что переговоры с Россией возможны лишь после того, как агрессор выведет свои войска с украинской территории.