Он напомнил, что с первого дня войны Турция ввела в действие Конвенцию Монтре, тем самым предотвратив расширение масштабов конфликта.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что победителей и проигравших в войне не будет, в случае подписания мирного соглашения.

Об этом он сказал на саммите НАТО, передает Анадолу. "Турция выступает за скорейшее восстановление мира в регионе", - сказал президент страны.

Он отметил, что Анкара намерена приблизить окончание войны в Украине и готова к посреднической роли в этом вопросе.

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"Турция сразу применила Конвенцию Монтре и не допускает прохождения военных кораблей через пролив. Тем самым, предотвратив расширение масштабов войны. Последствия от кровопролития между РФ и Украиной, ощущает весь мир", - сказал Эрдоган.

Он уточнил, что это сказывается на продовольственном рынке и посредством рекордного уровня инфляции.

Турецкий президент также рассказал о вкладе его страны в обмен пленными между Украиной и РФ и выходе из продовольственного кризиса.

Он отметил, что тема зерновой сделки обсуждалась с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе его визита в Турцию.

"Срок действия сделки дважды продлевался, что позволило поставить на мировой рынок до 33 млн тонн зерна", - сказал он.

Вклад Турции в завершение войны в Украине

С первых дней войны турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предлагает свои посреднические услуги для окончания войны в Украине. Благодаря его усилиям состоялось несколько обменов военнопленными, а также была достигнута договоренность о "зерновой сделке".

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