В марте 2013 года, ровно за год до начала аннексии Крыма Россией, экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко выступил с громким заявлением о том, что не видит никаких оснований для беспокойства в связи с военными учениями Черноморского флота РФ на территории Крыма. Как отмечает издание Антикор, это заявление Гриценко сделал 29 марта 2013 года в своей колонке, передают "Украинские новости".

"Это плановые учения, согласованные в соответствии с действующим законодательством, никакой угрозы национальной безопасности нет. Не вижу причин для обеспокоенности", - отмечал Гриценко.

Своей публичной позицией экс-министр обороны фактически "прикрыл" военную активность России в Крыму, создав информационный фон, на котором даже потенциальная подготовка к агрессии воспринималась как норма.

Видео дня

На тот момент Россия уже активно использовала Крым как военную базу для проецирования силы на южном направлении. Регулярные учения и усиление военного контингента выглядели не как "рутина", а как подготовка к стремительной оккупации. В феврале 2014 года она состоялась фактически без боя, ведь на полуострове уже находились подразделения ВС РФ, в частности спецназовцы.

Как отмечают СМИ, ни одного официального следствия относительно возможной служебной халатности или содействия государству-агрессору со стороны экс-министра до сих пор не проводилось.

Кроме того, именно во времена Гриценко в Минобороны состоялась масштабная распродажа военного имущества, которая существенно повлияла на обороноспособность страны. Именно по его инициативе в 2006 году в Министерстве обороны был создан департамент "избыточного имущества", который активно реализовывал военную технику и вооружение.

В 2019 году Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию для расследования фактов хищения в Вооруженных силах Украины. Председатель комиссии Иван Винник заявил, что действия, связанные с распродажей военного имущества во времена Гриценко, привели к существенному ослаблению украинской армии накануне российской агрессии в 2014 году.