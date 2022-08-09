Россияне стремятся обесточить юг.

Украина призывает международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) посетить Запорожскую АЭС до конца месяца.

Об этом сообщил представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

По его словам, российская армия хочет вызвать отключение электроэнергии на юге Украины, обстреляв ЗАЭС.

Он призвал МАГАТЭ посетить станцию до конца месяца.

"Мы будем использовать все возможные дипломатические каналы, чтобы приблизить МАГАТЭ и ООН к проведению этой миссии. ... Нам этот визит действительно нужен срочно, как можно быстрее. Я бы сказал, не позднее конца этого месяца", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики обстреляли Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Три "прилета" зафиксировали на площадке станции, возле энергоблока, в котором находится ядерный реактор. Захватчики серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

Также были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг хранилища, из-за чего своевременное выявление ухудшения радиационной обстановки пока невозможно.

Кроме этого, российские оккупанты завезли на территорию Запорожской АЭС оружие и взрывчатку.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что "крайне обеспокоен обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции".

В то же время директор МАГАТЭ настаивал на визитах миссии МАГАТЭ на территорию ЗАЭС, соответственно, на оккупированную территорию Украины.

Украина ранее выступала против посещения миссией МАГАТЭ Запорожской АЭС и осуждала идею визита на оккупированные территории без согласия украинских властей.

С тем российские оккупанты активно поддерживают такой визит и даже вели подготовку к нему.

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