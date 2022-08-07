Бездействие международных организаций может иметь критические глобальные последствия.

После обстрелов Запорожской АЭС российскими оккупантами международные организации должным отреагировали надлежащим образом.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава ЗОВА Александр Старух.

Он отметил, что в результате последних событий и обстрелов, которые представители РФ совершили на территории атомной электростанции, угроза предстает перед всем миром.

При этом, международные организации, которые должны урегулировать эти вопросы, пока демонстрируют бездействие. Это, по его мнению, может иметь критические глобальные последствия.

"Ситуация требует реальной реакции, а не выражения обеспокоенности от международных организаций, которые за это отвечают", - заявил председатель ОВА.

Как писал УНИАН, после обстрела россиянами Запорожской АЭС гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что "крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции".

Он заявил, что это "подчеркивает вполне реальную опасность ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами".

Гросси призвал "все стороны" проявлять сдержанность и осудил "любые насильственные действия, совершенные на ЗАЭС или вблизи нее, или против ее персонала".

В то же время директор МАГАТЭ настаивал на визитах миссии МАГАТЭ на территорию ЗАЭС, соответственно, на оккупированную территорию Украины.

Украина выступает против посещения миссией МАГАТЭ Запорожской АЭС и осуждает идею визита на оккупированные территории без согласия украинских властей. Российские оккупанты активно поддерживают такой визит и даже вели подготовку к нему.

Обстрел Запорожской АЭС 5 августа

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики обстреляли Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Три "прилета" зафиксировали на площадке станции, возле энергоблока, в котором находится ядерный реактор. Захватчики серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

Также было повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг хранилища, из-за чего своевременное выявление ухудшения радиационной обстановки пока невозможно.

Кроме этого, российские оккупанты завезли на территорию Запорожской АЭС оружие и взрывчатку.

В Офисе Зеленского отмечали, что МАГАТЭ и ООН должны жестко требовать от России выйти из АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии.

В оккупированном Энергодаре началась паника из-за обстрела Запорожской АЭС.

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