В "Слуге народа" объяснили скандальное заявление нардепа Третьяковой о детях "очень низкого качества"

Фракция может рассмотреть увольнение Третьяковой с должности главы парламентского комитета.

Депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец объяснила слова главы парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, своей коллеги по фракции Галины Третьяковой, за которые ее раскритиковали в сети.

Об этом она сказала в эфире канала "Украина 24".

В частности, Третьякова ранее сказала, что в бедных семьях рождаются дети "очень низкого качества".

"Кажется, что госпожа Третьякова привела цитату, которая бы подчеркнула ее мысль, из контекста я так понимаю. Я так понимаю, что она имела в виду детей с низким уровнем образования, а вышло так, что дети низкого качества", - сказала она.

Читайте такжеГеращенко призвала государство стимулировать женщин и рожать, и карьерой заниматься

Мошенец принесла извинения за свою коллегу и рассказала, какими будут последствия.

"Хочу извиниться перед всеми детьми и всеми украинцами за госпожу Третьякову и нашу политсилу. Я думаю, что вопрос (увольнения с должности главы парламентского комитета, - УНИАН) будет решаться на фракции, должны быть извинения и пояснения этой формулировки", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, на днях двое других нардепов СН оскандалились словами об одной из своих коллег, которую они обсуждали во время брифинга в Николаеве.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram