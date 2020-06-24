"От сосны мне оторви иголочку": соцсети смеются над диалогом Арахамии с Корниенко

Пользователи вспоминают песни Вакарчука и Потапа с Настей Каменских.

Скандал с вульгарным диалогом «Слуг народа» Давида Арахамии и Александра Корниенко в Николаеве спровоцировал бурное обсуждение в соцсетях. Пользователи активно иронизируют над тем, как народные избранники обсуждали свою коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву - в ход пошли такие лестные характеристики как «рабочая баба» и «корабельная сосна».

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Пользователи в связи с этим вспоминают песню «Сосны» неудавшегося народного депутата Святослава Вакарчука и творчество Потапа и Насти Каменских. Некоторые иронично вспоминают, кто же в украинской политике является настоящей «рабочей бабой».

Как сообщал УНИАН, внезапный диалог произошел между нардепами в Николаеве во время брифинга, когда оба полагали, что микрофоны выключены. Парламентарии начали обсуждать свою николаевскую коллегу.

"Такая поддутая, конечно. Тюнинг too much. В общем баба рабочая, как корабельная сосна. Она здесь от*****т триста встреч за 4 месяца и выигрывает. Она такая вживую, энергетика", - сказал Корниенко Арахамии. Впоследствии он заявил, что речь шла не о Аллахвердиевой.

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