Согласно с ним, такими, что не применяются на территории Украины, признаются около 1200 актов органов власти СССР и УССР.

Верховный совет Украины приняла Закон о десоветизации законодательства Украины (№4284).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 293 народных депутата.

Законом предусматривается, что органы государственной власти, органы местного самоуправления, их должностные и служебные лица, физические и юридические лица должны учитывать, что на территории Украины не применяется ряд актов органов госвласти и органов государственного управления Союза ССР и ряд актов органов госвласти и органов государственного управления Украинской ССР, кроме их положений, которые не противоречат Конституции Украины и Закона Украины "О правопреемстве".

Эти акты касаются суверенитета Украины и ее территориальной целостности в пределах действующего государственной границы Украины, определенного Конституцией Украины и законами Украины, а также международными договорами Украины; административно-территориального устройства Украины, а также описания, награждения, правил ношения и передачи орденов, медалей, орденских лент и лент медалей на планках, знаков различия, почетных званий, званий Украинской ССР.

Так, законом утверждается перечень соответствующих актов органов госвласти и органов государственного управления Союза ССР, что не применяются на территории Украины. В этом перечне 929 законодательных актов.

В частности это Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 года) (со следующими изменениями).

Также утверждается перечень актов органов госвласти и органов государственного управления Украинской ССР (Украинской СРР), которые не применяются на территории Украины. Там содержится 258 законодательных актов. Среди них - Закон Украинской ССР от 5 июля 1991 года № 1295-XII "О Президенте Украинской ССР".

Также законом, в частности Жилищный кодекс Украинской ССР переименовывается в Жилищный кодекс Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Запрет коммунистической символики в Украине

В мае 2015 года в Украине началась декоммунизация – процесс избавления от советской идеологии. В рамках закона под запретом оказалась вся советская символика, а населенные пункты, названные в честь "красных" деятелей, были переименованы.

В июле 2019 года КСУ подтвердил конституционность закона. Тогда авторы решения отметили тождества коммунистического и нацистского режимов, поскольку оба отрицали существование независимой Украины и преследовали ее сторонников.

После принятия решения о декоммунизации по всей Украине прошла волна свержения памятников Ленину.

Вторая волна декоммунизации и дерусификации в Украине началась после полномасштабного вторжения России.

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