Указанный законопроект появился накануне проведения "Крымской платформы".

В Раде предлагают ограничить связи украинских нардепов с российскими политиками на период оккупации РФ Донбасса и Крыма.

Соответствующий законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" появился на сайте Рады.

Один из пунктов документа предусматривает недопуск на установление контактов и сотрудничество парламентариев с российскими должностными лицами, государственными органами и органами местного самоуправления, оккупационными администрациями РФ.

В то же время в тексте говорится, что делегировать на установление связей с россиянами может только президент в случаях, когда идет речь о соблюдении прав и свобод граждан и выполнении международных договоров.

Читайте такжеРазумков раскритиковал Зеленского за совет любителям "русского мира" выезжать в РФУказанный законопроект появился накануне проведения "Крымской платформы".

Деокупация захваченных РФ украинских территорий: планы Украины

С начала своей президентской каденции Владимир Зеленский заявлял о намерениях закончить войну на Донбассе и освободить оккупированные территории путем переговоров с Россией, в частности в "нормандском формате".

Киев до сих пор не отказывается от мирного решения конфликта вопреки нежеланию Кремля идти на уступки и выполнять свои обязательства по соблюдению "тишины" и освобождению территорий.

1 октября Украина подписала предложенную Германией "формулу Штайнмайера", которая вызвала осуждение общественности – по ее убеждению, документ выгоден только России.

Переговоры с Москвой продолжаются до сих пор, поскольку страна-агрессор требует убрать из закона об особом статусе Донбасса упоминание о реинтеграции переселенцев. Кроме того, РФ настаивает на проведении выборов в "ЛДНР" без деоккупации.

24 марта 2021 года Зеленский утвердил Стратегию деоккупации Крыма. Стратегия определяет приоритеты для государства по защите прав и свобод человека, нарушенных вследствие временной оккупации Крымского полуострова.

Накануне Дня независимости – 23 августа – в Киеве пройдет саммит "Крымской платформ", который поддержали уже 30 стран. На мероприятии собираются принять совместную декларацию, что зафиксирует указанный саммит как диалоговую площадку в отношении Крыма и осудит действия России.

Автор: Яна Ставская