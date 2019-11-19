Встреча в "нормандском формате": Зеленский собирается говорить о конкретных сроках деоккупации Донбасса

По словам Зеленского, сейчас проходит очень серьезная подготовка к этой встрече.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи в «нормандском формате» будет поднимать вопрос конкретных сроков деоккупации Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем пресс-конференции в Киеве.

«Встреча в «нормандском формате» после того, как этот формат был заблокирован с 2016 года, это уже успех. Что касается результатов «нормандского формата», то мы с вами должны понимать, что мы должны решить вопрос войны на Донбассе именно дипломатическим путем. Этот путь начинается с переговоров. То есть «нормандский формат» - это, прежде всего, переговоры на высшем уровне и поэтому мы ждем эту встречу», - заявил он.

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По словам Зеленского, сейчас проходит очень серьезная подготовка к этой встрече.

«Я хотел бы реальных результатов. Каждый день мы можем очень много говорить о прекращении войны на Донбассе и возвращении наших территорий, но мы не можем просто об этом говорить, надо договариваться о возвращении наших территорий. Я говорю о хотя бы понятных каких-то сроках. Я хочу говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками. Мы об этом будем говорить, я буду поднимать этот вопрос», - подчеркнул Зеленский.