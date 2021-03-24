Стратегия определяет приоритеты для государства по защите прав и свобод человека, нарушенных вследствие временной оккупации Крымского полуострова.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Как передает пресс-служба Офиса президента, глава государства подписал указ, согласно которому вступило в силу соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года.

«Этот документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма», – отметили в ОП.

Стратегия определяет приоритеты для государства по защите прав и свобод человека, нарушенных в результате временной оккупации Крымского полуострова, а также главные направления соответствующей экономической, социальной, гуманитарной, экологической, информационной, оборонной политики и политики безопасности.

Читайте такжеС сегодняшнего дня Путин запретил украинцам владеть землей в КрымуТакже, как отметили в Офисе президента, стратегия дает четкий сигнал международному сообществу, что Украина последовательна в своих действиях по восстановлению территориальной целостности, нарушенной вследствие пренебрежения Российской Федерацией своими международными обязательствами.

В соответствии со Стратегией в рамках государственной политики относительно обеспечения деоккупации территории Крыма Украина инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения временно оккупированной территории и восстановления на этой территории конституционного строя Украины, основываясь, в частности, на положениях Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, а также на результатах деятельности Крымской платформы.

«Украина основывает и развивает Крымскую платформу как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию и восстановление территориальной целостности Украины, преодоление последствий, вызванных временной оккупацией Российской Федерацией АР Крым и города Севастополя, а также защиты прав и интересов граждан Украины», – говорится в Стратегии.

Также документ является призывом к объединению международных усилий в защите норм международного права и развитии мира и безопасности в Европе.

Стратегия деоккупации Крыма

Ранее, 11 марта стратегию деоккупации и реинтеграции оккупированной территории АР Крым и Севастополя рассмотрели и утвердили члены СНБО Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба описал «три кита» возвращения полуострова: одобренная стратегия, консолидация и синергия.

Теперь Кабинет министров должен разработать план реализации стратегии, на почве которого соответствующие государственные органы подготовят и будут реализовывать меры по обеспечению деоккупации и реинтеграции полуострова.

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Автор: Константин Гончаров